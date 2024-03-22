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Новости 17:05

В зоне платной парковки смогут бесплатно парковаться почетные петербуржцы

фото ЗакС политика В зоне платной парковки смогут бесплатно парковаться почетные петербуржцы

Петербургское правительство расширило круг лиц, имеющих право бесплатно оставлять автомобили на платных парковок. В число таких людей вошли почетные граждане города. Постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым, вступит в силу 1 апреля.

Для того, чтобы пользоваться правом бесплатной парковки, почетные граждане должны подать заявление либо через сайт "Госуслуги", либо через один из многофункциональных центров. Выдаваемое разрешение действительно в течение трех лет. Если по какой-то причине человека лишат звания почетного петербуржца, его разрешение на бесплатную парковку потеряет силу.

Напомним, что с 1 мая парковаться на любых местах в зоне платной парковки смогут маломобильные петербуржцы.

Фото: ЗАКС.Ру


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