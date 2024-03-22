Для промышленной площадки обанкротившегося "Метростроя" нашли инвестора

В рамках процедуры банкротства ОАО "Метрострой" в Петербурге приобрели производственно-складской комплекс. Занимающий 17 тысяч кв. метров, он расположен на улице Ивана Черных, за станцией метро "Нарвская".

Объект достался ООО "Специализированный застройщик "ЛСР Северо-Запад 2". Компания подняла стартовую цену почти на 400 млн рублей. В итоге сумма сделки составила 2,81 млрд рублей, сообщает Российский аукционный дом (РАД). На выкупленном участке находится особняк Тейхмана, признанный региональным памятником.

По мнению гендиректора РАД Андрея Степаненко, на торгах инвестор продемонстрировал серьезность намерений.

фото: Российский аукционный дом