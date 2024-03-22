Петербургскому политологу Бестужеву продлили арест до конца июня

На очередном заседании по делу петербургского политолога Евгения Бестужева в Выборгском районном суде ему на три месяца продлили срок содержания под стражей. Теперь он арестован до 26 июня, о чем сообщает MR7. 63-летнего мужчину обвиняют в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК) из-за публикаций в интернете.

В ходе слушания выступали эксперты с разных сторон.

Психолог Вероника Константинова, выступавшая со стороны защиты, предположила, что причиной написания постов, из-за которых было возбуждено уголовное дело, могло быть желание Бестужева выразить его эмоции.

Следующее заседание назначили на 12 апреля. Подробнее о деле Евгения Бестужева, испытывающего проблемы со здоровьем, читайте в материале ЗАКС.Ру. Его держат в "Крестах" уже почти полтора года.

Фото: ЗАКС.Ру