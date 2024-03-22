В Госдуме рассказали о планах по поводу частичной мобилизации

В России пока нет информации о планах провести новую волну частичной мобилизации, об этом 22 марта пишет "Подъем" со ссылкой на слова депутата Государственной думы и члена комитета по обороне парламента Виктора Заварзина ("Единая Россия").

По словам депутата, в стране пока что хватает тех, кто служит по контракту, а также все еще есть резерв из людей, которые остались с момента проведения первой частичной мобилизации.

"Не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть ещё от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи", – сказал Заварзин.

Напомним, что на период мобилизации, военного положения и военного времени в России может быть установлен единый предельный возраст службы. С проектом соответствующего закона выступило Минобороны.

Фото: ЗАКС.Ру