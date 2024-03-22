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Жители Москвы жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram

фото ЗакС политика Жители Москвы жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram

Пользователи мессенджера Telegram из Москвы пожаловались на сбои в работе, об этом 4 марта следует из данных Downdetector.

У пользователей перестали загружаться фото, видео, аудио и другие медиафайлы. Сбой коснулся и мобильной версии, и десктоп-версии мессенджера.

Специализированный сервис Downdetector фиксирует жалобы, которые в настоящее время главным образом приходят из Москвы. 

Напомним, что в подмосковном концертном зале "Крокус Сити холл" прошла стрельба, а также начался пожар.

UPD 20:59 жители других городов также столкнулись со сбоями в работе мессенджера

Фото: pixabay


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