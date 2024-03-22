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Бельский выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле"

фото ЗакС политика Бельский выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Председатель Законодательного собрания Петербурга вечером в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента в подмосковном "Крокус Сити Холле", где неизвестные открыли стрельбу по посетителям концерта. 

"Ужасающая трагедия в "Крокус-сити" в Москве. Соболезнования родным и близким погибших, скорейшего восстановления тем, кто пострадал", - написал спикер в своем Telegram-канале. 

Напомним, вечером 22 марта несколько неизвестных начали стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник". Есть убитые и пострадавшие. Во время нападения в здании концертного зала начался пожар. СК возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Мэр Москвы отменил все массовые мероприятия в столице на этих выходных. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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