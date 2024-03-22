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Новости 22:26

Беглов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил  соболезнования семьям погибших в результате террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Сообщение губернатора опубликовали на сайте Смольного вечером 22 марта. 

"Петербуржцы потрясены произошедшей трагедией. Глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления – пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении. 

Также Беглов направил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву и главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову. 

Ранее соболезнования родным и близким погибших выразил спикер Заксобрания Александр Бельский

Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь по посетителям концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл". По предварительным данным погибли 40 человек, еще 100 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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