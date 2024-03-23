В Пулково усилили меры безопасности

В Telegram-канале аэропорта "Пулково" 22 марта предупредили пассажиров о возможном увеличении времени проверок перед полетом и призвали приезжать заранее из-за усиления мер безопасности.

"В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров выезжать в аэропорт заранее.

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию. Возможно увеличение времени прохождения предполетных процедур", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по зрителям перед концертом группы "Пикник". Погибли минимум 40 человек. Все массовые мероприятия в Москве и ряде регионов, включая Ленинградскую область, отменены.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру