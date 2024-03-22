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Новости 23:15

В Ленобласти ввели режим повышенной готовности после теракта в Подмосковье

фото ЗакС политика В Ленобласти ввели режим повышенной готовности после теракта в Подмосковье

В Ленинградской области вводится режим повышенной готовности в связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Развлекательные мероприятия в регионе отменены.

"Дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленинградской области режима повышенной готовности в рамках работы оперативного штаба", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале вечером 22 марта.

Также губернатор сообщил об отмене в Ленобласти развлекательных мероприятий "до особого распоряжения".

Об отмене развлекательных мероприятий на своей территории сообщил ТЦ "Мега Дыбенко". Ранее стало известно об отмене массовых мероприятий в Москве.

В Петербурге силовики просят посетителей покинуть заведения.

Вечером в пятницу стало известно о нападении на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Генпрокуратура сообщила, что "неизвестные мужчины в камуфляжной одежде" ворвались в концертный зал, где планировалось выступление группы "Пикник", и устроили стрельбу. Согласно данным ФСБ, погибли 40 человек и еще более 100 человек пострадали. Следственный комитет возбудил в связи с произошедшим уголовное дело о теракте.

Фото: ЗАКС.Ру


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