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Новости 22:44

ФСБ сообщила о 40 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

фото ЗакС политика ФСБ сообщила о 40 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

По предварительной информации, при стрельбе в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, сообщил вечером 22 марта "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ. Согласно данным спецслужбы, пострадали более 100 человек.

В настоящее время принимаются все возможные меры помощи пострадавшим, указали в ведомстве. Спецслужбы занимаются оперативно-розыскными мероприятиями в связи с произошедшим.

Ранее стало известно о стрельбе в концертном зале в подмосковном Красногорске, где планировался концерт группы "Пикник". Согласно информации Генпрокуратуры, в здание ворвались неизвестные люди в камуфляже и начали стрелять, после этого там начался пожар.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил проведение массовых мероприятий в столице на ближайших выходных.

Фото: ЗАКС.Ру


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