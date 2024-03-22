Посетителей просят покинуть петербургские ТЦ и бары

Сотрудники полиции вечером 22 марта просят петербуржцев покинуть торговые центры и бары, пишет MR7 со ссылкой на очевидцев. Силовики пришли в "Галерею", "Невский центр" и заведения на улице Некрасова. Также сообщается, что в "Севкабель порт" прервали концерт. "Коммерсантъ" сообщает, что полицейские также обходят бары на улице Жуковского.

Причины таких мер не уточняются. По данным "Фонтанки" в Петербурге предпринимаются "превентивные меры" необходимые для безопасности людей, вероятно, в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холл".

В результате террористического акта по предварительным данным погибли 40 человек. СК возбудил уголовное дело. Все массовые мероприятия в Москве, запланированные на выходные, отменены. Аналогичные меры предприняли в Ленинградской области и ряде других регионов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру