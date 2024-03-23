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Новости 10:53

Центризбирком пожелал небесной кары для устроителей теракта под Москвой

фото ЗакС политика Центризбирком пожелал небесной кары для устроителей теракта под Москвой

Трагедия в подмосковном "Крокус Сити Холле", унесшая жизни десятков людей, получила официальный комментарий от Центризбиркома.

"Пусть самая страшная земная и небесная кара настигнет всех нелюдей, кто задумал, организовал и осуществил это дьявольское бесчеловечное преступление... Никакой пощады террористам", - гласит заявление.

Центризбирком утверждает, что он в эти тяжелые часы ощущает себя находящимся вместе с населением.

Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" открылась стрельба, погибло несколько десятков людей.

Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта. Владимир Путин, избравшийся на пятый срок, набрал на них рекордный для себя процент - более 87 процентов голосов.

Фото: ЗАКС.Ру


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