Собянин пообещал перечислить выплаты семьям погибших в теракте

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал выплаты семьям погибших и пострадавших в террористическом акте в "Крокус Сити Холле".

Сумма будет варьироваться от полумиллиона до трех миллионов рублей, уточнил глава города в своем Telegram-канале. Администрация Московской области тоже возьмет на себя эту ответственность.

Чиновники двух соседних регионов обещают организовать похороны.

"Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб", - написал Собянин.

СКР утром 23 марта сообщил, что при стрельбе и пожаре в концертном зале погибло 93 человека.

Фото: ЗАКС.Ру