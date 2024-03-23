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Новости 11:59

Собянин пообещал перечислить выплаты семьям погибших в теракте

фото ЗакС политика Собянин пообещал перечислить выплаты семьям погибших в теракте

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал выплаты семьям погибших и пострадавших в террористическом акте в "Крокус Сити Холле".

Сумма будет варьироваться от полумиллиона до трех миллионов рублей, уточнил глава города в своем Telegram-канале. Администрация Московской области тоже возьмет на себя эту ответственность.

Чиновники двух соседних регионов обещают организовать похороны.

"Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб", - написал Собянин.

СКР утром 23 марта сообщил, что при стрельбе и пожаре в концертном зале погибло 93 человека.

Фото: ЗАКС.Ру


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