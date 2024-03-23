Дрозденко объявил об усилении мер безопасности в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об усиленных мерах безопасности, которые приняты в регионе после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Проведя заседание оперативного штаба, губернатор попросил граждан с пониманием отнестись к более строгим мерам на транспорте и в общественных местах. По его наблюдениям, жители области проявляют эмпатию в связи с трагедией.

"При необходимости помощь готовы оказывать не только администрация, но и учреждения, и общественные организации Ленобласти", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Тем временем в Петербурге на госучреждениях в знак траура приспустили государственные флаги. Как и в области, в городе отменены все намеченные на уик-энд развлекательные мероприятия.

Фото: ЗАКС.Ру