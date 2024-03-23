Над Смольным в знак скорби приспустили государственный флаг

Петербургское правительство в связи с терактом в Московской области, унесшим жизни десятков людей, приняло решение приспустить государственные флаги над официальными учреждениями.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов, флаги приспущены над зданием Смольного и над Мариинским дворцом. Аналогичным образом поступили с "Невской ратушей", где тоже находятся кабинеты чиновников.

Никакие праздничные и увеселительные мероприятия 23 и 24 марта в городе проведены не будут. В публичных местах усилены меры безопасности.

По последним данным СК, стрельба в концертном зале "Крокус Сити Холл" привела к гибели 93 людей.

Фото: ЗАКС.Ру