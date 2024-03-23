Беглов и Бельский возложили цветы в память о погибших в подмосковном теракте

В субботу на стрелку Васильевского острова приехали губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. Они возложили цветы к стихийному мемориалу, образовавшемуся здесь в память о людях, которые погибли накануне в террористическом акте в Подмосковье.

"Мы приняли необходимые меры, усилили безопасность коммунальной и социальной инфраструктуры. Мы готовы оказать необходимую помощь жителям Москвы и Подмосковья. Для этого у нас все необходимое есть", - приводит речь Беглова пресс-служба Смольного.

По мнению главы города, в связи с трагедией граждане должны сплотиться вокруг фигуры президента, переизбравшегося на прошлой неделе на свой пятый срок. Беглов также считает возможным сохранение спокойствия.

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" унесли жизни более ста человек. Президент, чья инаугурация намечается 7 мая, пока эти события публично не комментировал.

фото: gov.spb.ru