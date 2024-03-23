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Новости 17:15

Бастрыкин велел наградить мужчину, обезвредившего террориста

фото ЗакС политика Бастрыкин велел наградить мужчину, обезвредившего террориста

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с поручением, касающимся трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл" с десятками человеческих жертв. Он отметил поступок мужчины, который нейтрализовал одного из террористов, рискуя здоровьем и жизнью.

Как сообщает пресс-служба СК, посетитель концертного зала бросился на террориста, защищая собственную супругу. Обезвредив вооруженного злоумышленника, он помог другим людям, которые находились в помещении. Мужчине вручат ведомственную награду.

По последним данным, стрельба и пожар в красногорском "Крокус Сити Холле" унесли жизни 133 человек.

фото: пресс-служба СК


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