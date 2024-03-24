В Петербурге полиция приступила к поискам авторов надписи о президенте на воинском мемориале

Полиция разыскивает неизвестных, оставивших надпись о президенте на воинском мемориале в Пушкинском районе Петербурга, сообщила 24 марта "Фонтанка". По утверждению издания, высказывание содержит оскорбление главы государства.

Надпись перманентным маркером нанесена на ступенях памятника 110-му стрелковому корпусу, установленного на Петербургском шоссе. Сообщение о ней поступило в полицию накануне днем. Прибывшие на место сотрудники правопорядка зафиксировали фразу, размер надписи составляет 40x10 сантиметров.

Возбуждено уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ).

Ранее петербуржца оштрафовали на 30,5 тысяч рублей из-за негативной надписи о России и ее президенте, сделанной на стенде о выборах. Из этой суммы 30 тысяч пришлись на штраф за дискредитацию армии, а 500 рублей — на штраф за умышленное повреждении агитационного материала о выборах.

Фото: ЗАКС.Ру