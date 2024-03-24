Хинштейн предостерег россиян от разжигающих рознь высказываний

Россияне должны сплотиться и не идти на поводу у врага, заявил 24 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также он рекомендовал воздержаться от высказываний, способных посеять межнациональную рознь.

"Я хочу предостеречь всех от необдуманных радикальных заявлений, направленных на разжигание межнациональных конфликтов, которые неизбежно приведут к дестабилизации нашего общества, разъединят нас, а значит, и ослабят", — написал в своем Telegram-канале Хинштейн.

По мысли депутата, враг стремится дестабилизировать положение дел в России, а задача граждан заключается в общем сплочении. При этом парламентарий уклонился от детализирования, кого именно он имеет в виду в своих рассуждениях о недругах страны.

Также Хинштейн принес соболезнования родным и близким погибших при теракте в "Крокус Сити Холле", а заодно пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы на концертной площадке в Подмосковье погибли 133 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Фото: Александр Хинштейн / Telegram