Крупник выразил уверенность, что всех причастных к теракту в Подмосковье найдут

Наказание для причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" будет неотвратимым, хотя на него может потребоваться определенное время, считает лидер фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник.

"Уверен, что возмездие неминуемо, что виновных и всех пособников этого страшного преступления найдут: кого-то быстро — как непосредственных убийц, кого-то — спустя недели, месяцы, годы", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Рассуждая о продолжительности розыска причастных к теракту, Крупник сослался на пример поисков нацистских преступников, которых "находили через десятки лет" после событий Второй мировой войны.

Единоросс принес соболезнования семьям погибших и поблагодарил врачей и медперсонал, которые борются за жизни пострадавших, а вместе с ними "спасателей и ребят, которые не дали уйти этим нелюдям". Говоря о себе, он поведал, что уже второй день пребывает "в состоянии гнева и скорби".

При теракте в "Крокус Сити Холле" в минувшую пятницу погибли свыше 130 человек. Более 30 пострадавших были выписаны к настоящему моменту из стационаров.

Фото: ЗАКС.Ру