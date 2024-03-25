Беглов подписал постановление об установке памятной доски в честь Вербицкой

В 2024 году на здании СПбГУ на Университетской набережной появится мемориальная доска в честь филолога Людмилы Вербицкой, сообщили 25 марта в администрации губернатора. Постановление об этом подписал Александр Беглов.

В Смольном представили текст, который планируется высечь на мемориальной доске. "В этом здании с 1959 по 2019 год работала выдающийся филолог, декан филологического факультета, ректор и президент Санкт-Петербургского государственного университета, почетный гражданин Санкт-Петербурга Людмила Алексеевна Вербицкая", — будет гласить надпись.

Комментируя решение об увековечивании памяти Вербицкой, Беглов назвал ее "значимой личностью и для нашего города, и для всей России". Он упомянул работу филолога по популяризации русского языка во всем мире и отметил, что к ее мнению в сфере лингвистики прислушивались "виднейшие политики и общественные деятели страны".

Вербицкая скончалась в 2019 году, на церемонию прощания с ней приехал президент Владимир Путин. Инициатива установки памятной доски принадлежит СПбГУ.

Фото: ЗАКС.Ру