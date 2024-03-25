Комитет Госдумы поддержал исключение одномандатников из числа кандидатов за ошибки в документах

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта об исключении граждан из списка кандидатов на выборах по одномандатным округам в случае выявления ошибок и опечаток в представленных документах, сообщил 25 марта ТАСС. Инициатива исходит от правительства, она была разработана во исполнение постановления Конституционного суда.

Согласно проекту, речь идет об ошибках и опечатках, не позволяющих "достоверно определить гражданина, выдвинутого в соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе".

При выявлении ошибок в документах, поданных в избирательную комиссию, кандидат может быть исключен из списка участников выборов. Предполагается, что происходить это должно будет до заверения списка.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2023 года.

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