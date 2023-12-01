Правительство предложило снимать кандидатов с выборов за ошибки в поданных документах

На рассмотрение Госдумы 1 декабря поступил законопроект об исключении кандидатов на выборы из существующих списков за ошибки в поданных документах. Инициатива исходит от российского правительства.

Согласно тексту проекта, в виду имеются ошибки и опечатки, "не позволяющие достоверно определить гражданина, выдвинутого в соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе". Подобное может стать основанием для исключения избиркомом кандидата из общего списка до его заверения.

Как говорится в пояснительной записке, проект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 7 июня.

Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о готовности поддержать проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Петербурге, если город будет к этому готов. В свою очередь, председатель Горизбиркома Максим Мейксин выразил сомнение в том, что это станет возможным на выборах в сентябре 2024 года. Оба заявления прозвучали накануне в Таврическом дворце, где проходила Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию избирательной системы России. Более подробно о событии читайте в материале ЗАКС.Ру.

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