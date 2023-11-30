Мейксин усомнился в возможности применения ДЭГ в Петербурге на сентябрьских выборах

Применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Петербурге на выборах в сентябре 2024 года едва ли представляется возможным, считает глава Горизбиркома Максим Мейксин. По его оценкам, Северная столица присоединится к подобной процедуре волеизъявления уже позже.

По словам Мейксина, Петербург присоединится к ДЭГ, однако на это потребуется время. В качестве причин, замедляющих процесс, он назвал большое количество избирателей и необходимость "очень много оттренировать еще и оттестировать вопросов", связанных с применением дистанционного голосования. "Поэтому это не ближайшая перспектива", — приводит его слова ТАСС.

Глава Горизбиркома упомянул, что Петербург примет участие в едином дне голосования в следующем сентябре. По его версии, это может происходить без нововведений. "Вполне возможно, что мы не будем входить в ДЭГ именно с такого очень тяжелого старта — больших совмещенных кампаний. Поэтому, скорее всего, уже после этого электорального цикла мы войдем в работу с ДЭГ", — заявил он, уточнив при этом, что пока речь идет лишь о проектах.

Также Мейксин поведал о планах увеличить количество КОИБов в городе еще на 100 штук. Благодаря этому их количество увеличится до 450 единиц.

В следующем году в Петербурге запланированы выборы губернатора, довыборы в городское Заксобрание, а также муниципальные выборы.

Ранее в четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность присоединения Петербурга к ДЭГ в случае его готовности к этому.

Фото: ЗАКС.Ру