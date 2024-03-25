В Кремле заявили, что не участвуют в дискуссии о возвращении смертной казни

Кремль не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь, заявил 25 марта в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соответствующий вопрос актуализировался в связи с произошедшим терактом в подмосковном Красногорске.

"Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии", — передает слова Пескова РИА Новости.

После стрельбы в "Крокус Сити Холле" ряд российских политиков отметились заявлениями о необходимости снятия моратория на смертную казнь, действующего в России. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев анонсировал проработку вопроса об этом в парламенте. Против возвращения высшей меры выступил вице-спикер Думы Владислав Даванков ("Новые люди"), скептически высказался о перспективах применения казни глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В понедельник своим мнением по тому же вопросу поделился председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Депутат выразил мнение, что обсуждение этой проблемы способно увести внимание публики от главной проблемы, а именно — от предотвращения терактов.

"Дискуссия, запущенная о смертной казни, мне кажется, может увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории. Для нас важно, чтобы подобные акты не повторялись", — заявил он [цитата по "Интерфаксу"]. Вопрос возвращения казни Крашенинников объявил "важным, но не главным".

Фото: ЗАКС.Ру