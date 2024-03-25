Песков отказался комментировать версии о теракте в Подмосковье

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о возможной причастности ИГИЛ* к совершению теракта в "Крокус Сити Холле". Свою позицию он аргументировал отсутствием права комментировать связанные с ходом следствия вопросы.

"Вы задаете вопрос, связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем, не имеем на это права", — приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля призвал журналистов ориентироваться на исходящую от правоохранителей информацию.

Также Песков заявил, что расследованием стрельбы российские спецслужбы занимаются без помощи со стороны иных стран. "Наши службы работают самостоятельно", — поведал он.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о возможной причастности ИГИЛ* к стрельбе в концертном зале в Подмосковье. По официальным данным, в результате теракта погибли 137 человек. Четверо обвиняемых минувшей ночью были арестованы до 22 мая.

*ИГИЛ признано террористической организацией, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: Kremlin.ru