Суд в Москве вынес заочный приговор активистке Агеевой

Люблинский суд Москвы заочно приговорил активистку Анастасию Агееву по уголовному делу о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили 25 марта в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. В качестве наказания ей назначили восемь лет колонии.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Также Агеевой на четыре года запретили администрировать сайты в интернете.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания активистки.

Агееву дважды задерживали на публичных акциях в Москве в феврале и в апреле 2022 года. В конце сентября 2023 года стало известно о назначении ей заочного ареста. Сама активистка находится за границей.

Фото: ЗАКС.Ру