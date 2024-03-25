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Новости 14:21

Комблаг сообщил о переходе к полномасштабной мойке улиц

фото ЗакС политика Комблаг сообщил о переходе к полномасштабной мойке улиц

Начиная с прошлой недели дорожные предприятия Петербурга приступили к полномасштабной промывке улиц, сообщили 25 марта в комитете по благоустройству. Городской Водоканал открыл пункты отпуска воды спецтехнике, сейчас дорожники выливают ее по шесть-семь тысяч кубометров за сутки.

"Решение о замывке тех или иных участков принимается исходя из конкретных погодных условий: периодически в некоторых районах температура опускается ниже нуля. В этих случаях специалисты возвращаются к зимним работам", — отметили в комблаге.

Чиновники отметили увеличение количества "весенней" спецтехники в Петербурге на прошлой неделе. В частности, предприятия выводят дорожные "пылесосы", а заодно меняют навесное оборудование на машинах на более подходящее к весеннему сезону.

Промываются не только дороги и тротуары, но также островки безопасности, ограждения и остановки общественного транспорта. К настоящему моменту с улиц вывезли немногим менее 980 кубометров мусора и 2,9 тысячи тонн смета.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов спрогнозировал потепление к середине нынешней недели. При этом, по его словам, в начале апреля следует ожидать понижения температуры воздуха.

Фото: gov.spb.ru


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