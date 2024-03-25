К концу осени 2024 года в Петербурге появится более 100 автобусов особо большого класса

До конца ноября 2024 года в Петербург поступит более 100 автобусов особо большого класса, об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

ГУП "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на закупку 102 автобусов, у которых вместимость составляет не менее 150 человек. Такие подвижные составы будут появляться в Петербурге партиями – первые автобусы появятся до конца октября 2024 года.

Город направит более 3,8 млрд рублей на закупку новых автобусов особо большого класса. Закупка транспортных средств будет осуществлена с использованием механизма лизинга.

Напомним, что оператор аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" провел конкурс на организацию проезда к главному зданию пассажирского терминала для пассажирского транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру