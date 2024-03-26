Минтруд предложил ужесточить правила пребывания мигрантов

Минтруд предложил ограничить двумя годами срок действия выданных мигрантам разрешений на работу в рамках целевого набора, следует из подготовленного ведомством законопроекта. Текст инициативы опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Разрешение на работу иностранному гражданину <...> выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года", — говорится в законопроекте.

Работодателям хотят разрешить привлечение в рамках целевого организованного набора иностранцев, достигших возраста 18 лет. Сам целевой набор хотят признать "приоритетным механизмом осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами".

При получении разрешения на работу иностранец должен будет представить документы, подтверждающие знание им русского языка, а также российских истории и законодательства. В случае досрочного расторжения трудового договора иностранцу дадут 30 дней на то, чтобы покинуть Россию. Исключение составят случаи, когда мигрант сможет заключить трудовой договор с новым работодателем.

Ранее депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь предложил создать отдельное ведомство, которое бы занималось вопросами ввоза и трудоустройства мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру