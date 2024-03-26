Смольный: Средняя зарплата петербуржцев в 2023 году составила 95 тысяч рублей

По итогам 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге составила 95,1 тысячи рублей, заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства 26 марта. Он добавил, что по стране этот показатель держится на уровне 73,7 тысячи рублей.

Денежные доходы на душу населения в Северной столице составили 70,2 тысячи рублей, а по стране этот показатель едва перевалил за 50 тысяч рублей. В 2022 году средняя номинальная зарплата в Петербурге была на уровне 86,6 тысячи рублей.

Напомним, в декабре 2023 года, по данным Петростата, средняя зарплата Петербуржцев превысила 130 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру