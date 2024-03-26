Предполагаемый стрелок у ТРК "Пик" задержан правоохранителями

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Сенной площади, произошедшей вечером в воскресенье, сообщил 26 марта телеканал "78". Речь идет о 21-летнем гражданине Таджикистана.

Как стало известно ранее, вечером 24 марта в полицию поступило сообщение о драке возле ТРК "Пик" неподалеку от Сенной площади. Один из участников конфликта выстрелил в воздух, после чего тот прекратился. Вовлеченные в стычку люди разъехались на двух машинах. Прибывший на место наряд никого не обнаружил.

Предполагаемый стрелок был задержан накануне утром близ дома № 58 по Садовой улице. По собственному признанию, пистолет он выбросил в Фонтанку. Иностранца поместили в изолятор по ранее возбужденному в связи с инцидентом делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как уточнила "Фонтанка", задержанному уже случалось привлекать к себе внимание правоохранителей. В феврале 2023 года он был приговорен к году условно по делу о воровстве из супермаркета в Кронштадте на общую сумму немногим менее 10 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру