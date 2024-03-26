Силовики задержали в Петербурге иностранца из-за высказываний о теракте в Красногорске

Уроженец Средней Азии задержан в Петербурге по подозрению в авторстве высказываний о теракте в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, рассказал 26 телеканал "78". К распространенному сообщению канал прикрепил запись с извинениями иностранца.

Из слов задержанного следует, что 23 марта он оставил в Telegram комментарий с "шуткой" о теракте. Он также принес извинения за свою реакцию на произошедшее.

По утверждению телеканала, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении против задержанного уголовного дела о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Наказание за подобные высказывания в интернете предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее в Пулково из-за постов о теракте был задержан житель Петербурга Николай Конашенок. Как сообщали СМИ, он собирался вылететь в Ереван.

Фото: ЗАКС.Ру