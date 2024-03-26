Песков: Следствие озвучит версии о теракте в Подмосковье, когда посчитает это нужным

Следствие по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" продолжается, версии по нему будут озвучены тогда, когда следователи сочтут это нужным, заявил 26 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Следствие продолжается. По состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного комитета доложил президенту. И когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии", — цитирует Пескова ТАСС.

Также Песков объявил о невозможности для российских властей высказываться о связях участников нападения на концертный зал до завершения следствия. По его словам, это могут позволить себе разнообразные "обозреватели аналитики", но не официальная власть.

В понедельник суд отправил в СИЗО восьмого обвиняемого в причастности к теракту в Подмосковье. Сам арестованный заявил, что лишь сдал квартиру предполагаемым террористам, а сам ничего не знал о планах нападения.

Фото: Kremlin.ru