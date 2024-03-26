Суд в Москве арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в Подмосковье

Басманный суд Москвы отправил под арест еще одного обвиняемого в теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщили 26 марта в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Алишер Касимов стал восьмым по счету отправленным в СИЗО фигурантом уголовного дела.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова А. Х. сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 22 мая 2024 года", — сообщили в судебной пресс-службе.

Как сообщило РИА "Новости", перед закрытием заседания от публики Касимов успел заявить, что лишь сдал через "Авито" квартиру предполагаемым исполнителям теракта. По его утверждению, он не был осведомлен о планах нападения на концертный зал.

Первые четверо обвиняемых были арестованы судом в ночь на понедельник. Позже, днем, аналогичную меру назначили еще троим. По официальным данным, в результате произошедшего 22 марта теракта погибли 139 человек.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram