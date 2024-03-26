Володин счел возможным возврат казни без проведения референдума

Отмена моратория на смертную казнь возможна в России и без проведения референдума об этом, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Представлениями на этот счет он поделился на пленарном заседании нижней палаты 26 марта.

Свою позицию Володин подкрепил ссылкой на то, что упоминание высшей меры наказания сохраняется в Конституции России и в уголовном законодательстве.

"Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов — достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", — цитирует заявление спикера пресс-служба Думы.

Ранее появилась информация о том, что Конституционный суд допускает возможность рассмотрения вопроса о снятии моратория на казнь. В поддержку возвращения подобной меры в понедельник выступили, в частности, лидеры фракций ЛДПР и СРЗП Леонид Слуцкий и Сергей Миронов. Последний поведал о планах возглавляемой им партии добиваться проведения референдума о возврате казни.

В свою очередь, глава думского комитета госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал принимать решение об отмене моратория "на холодную голову". "У нас есть, во-первых, два моратория. Есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий президента", — напомнил он [цитата по ТАСС].

Фото: duma.gov.ru