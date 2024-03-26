Миронов пообещал добиваться референдума о возврате смертной казни

"Справедливая Россия — За правду" будет добиваться возможности проведения референдума об отмене моратория на смертную казнь, заявил журналистам 26 марта лидер партии Сергей Миронов. В качестве подходящей для мероприятия даты он назвал Единый день голосования, намеченный в этом году на 8 сентября.

"Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в Единый день голосования, общенационального референдума о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета", — передает слова Миронова РИА "Новости".

Ранее появилась информация о том, что Конституционный суд может рассмотреть возможность отмены моратория. Именно на невозможность преодоления Госдумой и Совфедом позиции этого органа ранее ссылался сенатор Андрей Клишас в ответ на призывы вернуть смертную казнь.

Дискуссия о возвращении смертной казни возобновилась после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Глава фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев говорил о возможности проработки парламентариями этого вопроса.

Фото: ЗАКС.Ру