"Известия": Конституционный суд может рассмотреть вопрос возвращения смертной казни

Конституционный суд может обратиться к рассмотрению вопроса о снятии действующего в России моратория на проведение смертной казни, передают 26 марта "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Газета обратилась в КС за комментарием в связи с оживившейся дискуссией о возможности снятия моратория на казни, однако получила отказ. Собеседники "Известий" в пресс-службе суда связали подобное решение с возможностью обсуждения этой темы судебным органом.

"Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", — цитирует издание полученный ответ.

Дискуссия о возвращении смертной казни в очередной раз актуализировалась после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В частности, глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев говорил о возможности проработки этого вопроса депутатами. В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас скептически высказывался о возможности отмены моратория, объясняя это тем, что обе палаты парламента лишены возможности преодолеть решения КС на этот счет.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участия в возобновившейся дискуссии.

Фото: ЗАКС.Ру