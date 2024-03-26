Суд арестовал студента за сообщение о бомбе в "Лондон Молле"

Студент петербургского вуза проведет ближайшие два месяца под стражей из-за рассказа о будто бы заложенной бомбе в торговом центре, решил 26 марта Невский районный суд. В отношении Александра Козлова возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, совершенном с целью дестабилизации деятельности органов власти (ч. 3 ст. 207.3 УК РФ).

По версии следствия, в воскресенье, 24 марта, Козлов сообщил правоохранителям о будто бы заложенном в ТРК "Лондон Молл" взрывном устройстве. Беседа состоялась в отделе полиции № 70, куда петербуржца доставили по несвязанной с сообщениями о бомбах причине.

"В ходе проверки данная информация не подтвердилась, взрывчатых веществ и взрывных устройств при обследовании здания торгово-развлекательного комплекса обнаружено не было", — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Говоря о минировании ТРК, Козлов будто бы руководствовался целями "дестабилизации органов государственной власти", полагает следствие. Как сообщалось ранее, горожанин учится на первом курсе в Политехническом университете Петра Великого.

Суд отправил Козлова в СИЗО до 23 мая.

Фото: ЗАКС.Ру