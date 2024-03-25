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В Петербурге завели уголовное дело из-за сообщения о бомбе в "Лондон Молле"

фото ЗакС политика В Петербурге завели уголовное дело из-за сообщения о бомбе в "Лондон Молле"

После проверки ТРК "Лондон Молл" взрывотехниками возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте с целью дестабилизации органов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ), передает утром 25 марта "Фонтанка". Накануне днем посетителей комплекса эвакуировали после слов о якобы заложенной бомбе.

При осмотре территории ТРК силовики не обнаружили ничего опасного.

Предполагаемый автор сообщения о бомбе задержан, им оказался первокурсник Политехнического университета Петра Великого, передает издание. Согласно представленной информации, в воскресенье его задержали после того, как он стал фотографировать машину ДПС поблизости от торгового центра. В отделе полиции он якобы объявил о заложенной бомбе, после чего была объявлена эвакуация.

Молодому человеку грозит штраф в размере от 700 тысяч до одного миллиона рублей или же лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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