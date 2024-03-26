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Новости 15:43

Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации

фото ЗакС политика Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу высказался по поводу предположений о том, что потребуется мобилизация для создания санитарной зоны у Белгородской области, об этом 26 марта пишут "РИА Новости".

"Это глупость, полная абсолютно", – сказал Шойгу журналистам.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что не исключает создание санитарных зон на территориях, подконтрольных Киеву. 

Напомним, что в Государственной Думе ранее опровергли слухи о планах провести новую волну частичной мобилизации.

Фото: Telegram-канал Минобороны России


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