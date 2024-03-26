Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу высказался по поводу предположений о том, что потребуется мобилизация для создания санитарной зоны у Белгородской области, об этом 26 марта пишут "РИА Новости".

"Это глупость, полная абсолютно", – сказал Шойгу журналистам.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что не исключает создание санитарных зон на территориях, подконтрольных Киеву.

Напомним, что в Государственной Думе ранее опровергли слухи о планах провести новую волну частичной мобилизации.

Фото: Telegram-канал Минобороны России