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Новости 16:47

Молодая сотрудница МИД РФ погибла в "Крокус Сити Холле"

фото ЗакС политика Молодая сотрудница МИД РФ погибла в "Крокус Сити Холле"

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" погибла их молодая сотрудница Татьяна Репина, об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушка оказалась в числе тех, кто пришел на концерт рок-группы "Пикник" в пятницу, 22 марта.

В министерстве рассказали, что девушка работала в ведомстве с 2021 года после того, как окончила Колледж МИД. Она работала в департаменте лингвистического обеспечения.

Также в МИД рассказали, что Репина ответственно относилась к своим обязанностям, любила музыку и читать, получала высшее образование и строила планы на будущее.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Татьяны Репиной.

Фото: ЗАКС.Ру


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