К работам в "Крокус Сити Холле" приступит техника

Спасатели МЧС России закончили разбирать завалы после теракта и пожара в "Крокус Сити Холле", которые произошли 22 марта перед концертом группы "Пикник", об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше 900 кубометров конструкций вывезли за 3,5 дня. Работами занимались больше тысячи специалистов и больше 300 единиц специальной техники.

В МЧС рассказали, что работы проводились с помощью специальных робототехнических комплексов и отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Перекрытия резали вручную, что к работам смогла приступить техника.

На ликвидацию самого пожара ушли почти сутки. Он охватил 13 тысяч квадратных метров кровли и два верхних этажа здания.

Фото: пресс-служба МЧС России