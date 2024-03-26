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Новости 17:17

К работам в "Крокус Сити Холле" приступит техника

фото ЗакС политика К работам в "Крокус Сити Холле" приступит техника

Спасатели МЧС России закончили разбирать завалы после теракта и пожара в "Крокус Сити Холле", которые произошли 22 марта перед концертом группы "Пикник", об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше 900 кубометров конструкций вывезли за 3,5 дня. Работами занимались больше тысячи специалистов и больше 300 единиц специальной техники.

В МЧС рассказали, что работы проводились с помощью специальных робототехнических комплексов и отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Перекрытия резали вручную, что к работам смогла приступить техника.

На ликвидацию самого пожара ушли почти сутки. Он охватил 13 тысяч квадратных метров кровли и два верхних этажа здания.

Фото: пресс-служба МЧС России


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