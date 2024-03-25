Последствия пожара в "Крокус Сити Холле" ликвидированы

Специалисты МЧС России ликвидировали последствия пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 25 марта пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Московской области, последствия пожара полностью ликвидировали в 18:40 в понедельник, 25 марта.

Также уточняется, что у спасателей ушли почти сутки на ликвидацию пожара. Он охватил 13 тысяч квадратных метров кровли и два верхних этажа здания.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" должен был состояться концерт петербургской рок-группы "Пикник", однако эти планы поменял теракт. Московский суд отправил в СИЗО семь подозреваемых в совершении теракта.

Фото: пресс-служба МЧС России