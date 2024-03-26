Парки и сады Петербурга закрыли на просушку

В Петербурге закрыли сады и парки на просушку, которую должны будут провести до мая, об этом 26 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на распоряжение комитета по благоустройству Петербурга от 22 марта.

Петербуржцам станут недоступны для посещения более 100 зеленых зон в городе. Уточняется, что период закрытия зависит от климатических условий.

Больше всего закрытых парков в Невском, Калининском и Выборгском районах. В центре закроют сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Екатерининский и Казанский скверы, Таврический и Овсянниковский сады.

Среди крупных парков в список попали парк Сосновка, Удельный парк, Московский парк Победы, парк Интернационалистов и так далее.

Напомним, что в Петербурге комитет по благоустройству собирается высадить 5 млн цветов.

Фото: ЗАКС.Ру