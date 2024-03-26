Суд предупредил сотрудника МО "Литейный округ" о необходимости заполнять сайт

Мировой суд Петербурга вынес предупреждение сотруднику местной администрации МО "Литейный округ" из-за отсутствия необходимой информации на сайте муниципалитета (ст. 13.27 КоАП), сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района 26 марта.

"Установлено, что в нарушение Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" должностными лицами внутригородского муниципального образования МО Литейный округ на официальном сайте не обеспечено размещение предусмотренной законодательством информации", - говорится в сообщении.

Какая именно именно информация не была опубликована - в ведомстве не уточняют. Привлечь к ответственности, вероятней всего, решили сотрудницу администрации Алену Арцибашеву. Суд рассмотрел протокол на нее 12 марта.

Напомним, МО "Литейный округ" находится на грани роспуска из-за непроведения правомочных собраний более трех месяцев. Два муниципальных образования уже были распущены Законодательным собранием: МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Губернатор подписал соответствующие законы 21 марта.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру