На прокатных электросамокатах в Петербурге могут появиться номерные знаки

В Петербурге у прокатных электросамокатов могут появится номерные знаки, об этом 26 марта в своем Telegram-канале написал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

По словам спикера, власти города наблюдают за опытом Москвы, где номера у электросамокатов уже есть. Бельский считает, что эта идея хорошая, и она может помочь вычислять нарушителей.

"В Москве новую систему сейчас тестируют масштабно. Если будет эффект, думаю, и Петербург в стороне не останется. К слову, видел, что один из операторов в городе уже оснащает самокаты номерами", – написал Бельский.

В 2024 году в Петербурге электросамокатов станет на 10 тысяч больше. Их общее количество составит 47 тысяч штук.

Фото: ЗАКС.Ру