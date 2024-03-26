ГИБДД проверит документы водителей-мигрантов автобусов в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД) начали проверки в рамках профилактического мероприятия "Автобус", об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель проверок – повысить безопасность пассажиров автобусов, а также снизить аварийность и провести профилактику правонарушений.

Уточняется, что проверка коснется и водителей с иностранным гражданством. У них проверят соблюдение миграционного законодательства и права на осуществление трудовой деятельности в России.

Кроме этого, у водителей проверят допуска к управлению автобусами. Проверки пройдут с 25 по 29 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру