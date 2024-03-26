ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:19

ГИБДД проверит документы водителей-мигрантов автобусов в Петербурге и Ленобласти

фото ЗакС политика ГИБДД проверит документы водителей-мигрантов автобусов в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД) начали проверки в рамках профилактического мероприятия "Автобус", об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель проверок – повысить безопасность пассажиров автобусов, а также снизить аварийность и провести профилактику правонарушений.

Уточняется, что проверка коснется и водителей с иностранным гражданством. У них проверят соблюдение миграционного законодательства и права на осуществление трудовой деятельности в России.

Кроме этого, у водителей проверят допуска к управлению автобусами. Проверки пройдут с 25 по 29 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама