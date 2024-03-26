У некоторых крайне тяжелых раненных в "Крокусе" стабилизируется состояние

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о состоянии крайне тяжелых пациентов, которые были ранены во время теракта в "Крокус Сити Холле", об этом 26 марта пишет ТАСС.

Она рассказала, что некоторые из тех, кто поступил в крайне тяжелом состоянии в больницы, сейчас стабилизировались. Однако она уточнила, что есть пострадавшие, которые до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также Голикова отметила, что за счет пострадавших статистика жертв теракта вряд ли вырастет. По ее мнению, оперативная работа скорой медицинской помощи и санитарной авиации позволили получить положительный результат.

Тем временем спасатели МЧС России закончили разбирать завалы после теракта и пожара в "Крокус Сити Холле". Теперь к работам приступит техника.

Фото: Правительство России / Telegram