ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:36

У некоторых крайне тяжелых раненных в "Крокусе" стабилизируется состояние

фото ЗакС политика У некоторых крайне тяжелых раненных в "Крокусе" стабилизируется состояние

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о состоянии крайне тяжелых пациентов, которые были ранены во время теракта в "Крокус Сити Холле", об этом 26 марта пишет ТАСС.

Она рассказала, что некоторые из тех, кто поступил в крайне тяжелом состоянии в больницы, сейчас стабилизировались. Однако она уточнила, что есть пострадавшие, которые до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также Голикова отметила, что за счет пострадавших статистика жертв теракта вряд ли вырастет. По ее мнению, оперативная работа скорой медицинской помощи и санитарной авиации позволили получить положительный результат.

Тем временем спасатели МЧС России закончили разбирать завалы после теракта и пожара в "Крокус Сити Холле". Теперь к работам приступит техника.

Фото: Правительство России / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама