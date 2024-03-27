Спасатели заявили об отсутствии пострадавших под завалами "Крокус Сити Холла"

Спасательные работы в "Крокус Сити Холле" в Красногорске завершены, сообщил вечером 26 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Чиновник опубликовал видеозапись с докладом спасателя, согласно которому под завалами не осталось пострадавших.

"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен, сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали", — говорит спасатель на видео, распространенном в Telegram-канале Воробьева.

Губернатор отметил, что за время поисковых работ спасатели обследовали более восьми тысяч квадратных метров на месте трагедии. Он также поблагодарил причастных к поискам за их труд.

Вечером 22 марта в концертный зал в подмосковном Красногорске, где должен был состояться концерт группы "Пикник", ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу. Произошедшее квалифицировали как теракт. По официальным данным, в результате произошедшего погибли 139 человек, еще 182 человека пострадали. По сообщению вице-премьера Татьяны Голиковой, у части крайне тяжелых пациентов наметилось улучшение состояния.

Фото: пресс-служба МЧС России